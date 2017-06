Milan, Mirabelli: "Donnarumma, offerta enorme: che amarezza"

Massimiliano Mirabelli svela i retroscena sul caso Donnarumma. L'amarezza del d.s. del Milan non si è ancora affievolita dopo il gran rifiuto del portiere al rinnovo del contratto: ecco le due dichiarazioni principali nell'intervista al Corriere dello Sport.



"Noi volevamo regalare un simbolo ai nostri tifosi e Gigio aveva tutto per diventarlo: avrebbe avuto la fascia di capitano e, francamente, l'offerta era enorme, considerata la sua giovanissima età e l'onere per il Milan: 25 milioni netti in cinque anni significano 50 milioni lordi a carico della società".



"Umanamente ci siamo rimasti male. Anche perché non c'è stata trattativa. Non è vero che durante l'incontro di giovedì c'è stata tensione con Raiola o che abbiamo litigato con lui. Le parti hanno preso atto della situazione e ognuno è andato per la propria strada".



"Stiamo amareggiati, come lo sono i nostri tifosi. E dico questo con il massimo rispetto per le scelte di Gigio e Raiola: ognuno è libero di fare ciò che crede. E adesso cerchiamo un portiere da Milan".



"Per il momento non succede nulla. L'input della società è non accettare offerte anche perché per noi Donnarumma non ha prezzo. Non lo vendiamo. Per ora"