Milan, Mirabelli: "Donnarumma farà la storia di questo club"

Il Milan che verrà nelle parole di Massimiliano Mirabelli: ecco il progetto della nuova dirigenza rossonera illustrato a Premium Sport dal d.s.



"Sono importanti sia il rinnovo di Donnarumma sia quello di Montella: vogliamo che Gigio faccia la storia di questo club e con il mister stiamo condividendo tutto, non vedo problemi".



"Mercato? Sappiamo di avere una squadra giovane e già forte. Vogliamo comunque mantenere gran parte di questa rosa anche per il futuro, ma sicuramente cercheremo di migliorare ulteriormente il tasso tecnico. Inseriremo degli elementi che, giovani o meno giovani, devono essere forti e funzionali, che ci diano la sicurezza di elevare il tasso tecnico, che sappiamo di dover migliorare per poter competere".



"Aubameyang e Keita? La nostra filosofia è ‘meno parole e più fatti’: non abbiamo la bacchetta magica, dobbiamo solo lavorare. Bacca? È uno degli attaccanti più importanti del panorama internazionale e di conseguenza riteniamo possa far parte del nostro progetto".