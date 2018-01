Milan. Mirabelli: "Bonucci è costato poco e non è in vendita"

Al Milan è tornato l'entusiasmo e lo capisci dal tono delle dichiarazioni. Non tutti i problemi sono stati risolti, come ama ripetere Gattuso, ma la vittoria nel derby di Coppa Italia e il successo sul Crotone hanno regalato ai rossoneri una sosta serena. Massimiliano Mirabelli si unisce al coro e, in pieno periodo di mercato, fa più che altro un bilancio, senza promesse.



"Abbiamo attraversato un periodo abbastanza difficile, ma abbiamo iniziato bene il nuovo anno - spiega a Rai GR Parlamento -. Siamo ancora in corsa su tutti è tre gli obiettivi. Bonucci ha fatto una grande prestazione contro il Crotone. Il risultato sembra di misura, ma abbiamo creato tanto pur segnando un solo gol, stiamo migliorando sul piano fisico. Le difficoltà di Leo sono state quelle di tutti. Ha vinto due premi importanti, poi se rapportato ad altri giocatori è costato poco".



"Bonucci non è in vendita. Abbiamo preso tanti giocatori facendo dei sacrifici ed è nostra intenzione andare avanti con loro. Una squadra non si costruisce mai in un solo mercato, abbiamo un'età media bassa. Quando si parla degli acquisti bisogna ricordare anche quanto abbiamo venduto. Il mercato è drogato, ci sono cifre folli. Noi abbiamo acquistato dei giocatori al prezzo giusto e il loro valore è rimasto tale. Il mercato è stato fatto anche con i rinnovi: Cutrone, Donnarumma, Calabria, giocatori che contano tantissimo".