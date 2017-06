Milan, Mirabelli al Franchi per Bernardeschi: è derby con l'Inter

Prosegue il viaggio di Massimiliano Mirabelli, futuro direttore sportivo del Milan, alla ricerca dei giocatori giusti per migliorare la rosa a disposizione di Vincenzo Montella. Dopo essere stato a Londra e a Lisbona, Mirabelli è andato a Firenze per assistere alla partita di Europa League tra Fiorentina e Paok Salonicco e soprattutto per osservare da vicino i gioielli della squadra viola, Bernardeschi e Badelj su tutti. Proprio l’attaccante italiano, che ha anche realizzato il gol del momentaneo 1-2 con un gran sinistro da fuori area, è stato in questi giorni al centro delle voci di mercato dopo che il suo tecnico Sousa aveva dichiarato (e lo ha ribadito anche nella conferenza post partita): "Il suo talento lo porterà in squadre più ambiziose". E il Milan della nuova proprietà cinese (il closing ci sarà il 13 dicembre) sembra proprio il profilo di società ambiziosa che potrebbe strappare il talento azzurro alla Fiorentina, ma ci sarà da battere la concorrenza dei top club spagnoli, inglesi e, soprattutto, italiani: sul classe ’94 sarebbe infatti molto forte l'interesse dell’Inter. Già per l'imminente sessione invernale si prospetta dunque un infuocato derby di mercato.

A fine gara anche Sousa è tornato sul "caso" Bernardeschi, dopo che nella conferenza della vigilia il tecnico aveva prospettato per lui un futuro in club "più ambiziosi" della Fiorentina: "Resto convinto che altre squadre con capacità economiche importanti sicuramente ci proveranno con lui in futuro perché lo merita. Ma Federico deve continuare a essere concentrato e a esprimersi al massimo del proprio potenziale. Se le mie parole a qualcuno non sono piaciute chiedo scusa ma io non sono ipocrita" ha detto il tecnico portoghese.