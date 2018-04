Milan, maxi offerta per Belotti: Cairo respinge l'assalto

I problemi del Milan in fase realizzativa hanno compromesso ormai definitivamente la rincorsa della squadra di Gattuso alla zona Champions League e aumentato i rimpianti per quello che la scorsa estate poteva essere e invece non è stato. Un anno fa il sogno della dirigenza rossonera si chiamava Andrea Belotti e oggi il nome in cima alla lista di Fassone e Mirabelli è ancora quello del Gallo.

Secondo quanto riporta 'Tuttosport', infatti, in attesa di sapere quali saranno i vincoli imposti dall'UEFA, il club di Via Aldo Rossi avrebbe lanciato una nuova offensiva. In occasione della finale di Coppa Italia Primavera disputata a San Siro, sostiene il quotidiano torinese, Mirabelli avrebbe presentato ai vertici granata una super offerta per il Gallo: 50 milioni di euro (cui andrebbero sottratti i 12 per il riscatto obbligatorio di Niang) più il cartellino a titolo definitivo di Patrick Cutrone, giocatore molto gradito al D.s. granata Gianluca Petrachi.

Un'offerta super, una proposta quasi indecente considerato anche il rendimento di Belotti in questa stagione, ma il Torino, nella persona di Urbano Cairo, l'avrebbe rispedita al mittente. Il presidente granata spera ancora infatti che arrivi una squadra dall'estero disposta a pagara la clausola di 100 milioni di euro e non vorrebbe cedere il suo bomber per una cifra inferiore. Si prospetta un'altra lunga estate di mercato sull'asse Milano-Torino.