Milan, Luiz Adriano è dello Spartak Mosca: prenderà 4,5 mln a stagione

Questa volta non è tornato indietro. Dopo la trattativa sfumata lo scorso gennaio con i cinesi, Luiz Adriano comincia la sua nuova avventura con lo Spartak Mosca. Dopo le visite mediche, sono arrivate anche le firme sui contratti e la prima fotografia ufficiale da ex calciatore del Milan: Luiz Adriano è ritrattato insieme al tecnico italiano dello Spartak Massimo Carrera e all'a.d. del Milan Adriano Galliani. Per il cartellino del brasiliano i rossoneri non hanno incassato nulla, ma il club risparmierà circa 25 milioni lordi sull'ingaggio. In Russia, Luiz Adriano ha firmato un super contratto da 4,5 milioni a stagione.