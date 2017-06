Milan, lieve problema fisico per Kessie: necessari ulteriori controlli

Secondo colpo di mercato in casa Milan dopo Mateo Musacchio dal Villarreal. Franck Kessie ha sostenuto questa mattina a Milano, alla clinica La Madonnina, le visite mediche con il club di via Aldo Rossi. Il centrocampista ivoriano, che si è presentato indossando i pantaloncini rossoneri, arriverà dall'Atalanta per una cifra vicina ai 28 milioni di euro. Possibile la formula del prestito biennale con obbligo di riscatto. I rossoneri sono riusciti a battere la concorrenza della Roma, che sembrava in netto vantaggio, grazie al lavoro sottotraccia di Mirabelli e Fassone.



Secondo quanto riferisce il nostro Claudio Raimondi nelle corso delle visite è stato riscontrato un lieve problema fisico. Nulla di preoccupante: nelle prossime ore ulteriori controlli prima della firma che dovrebbe arrivare in serata.

Per Montella si tratta di un importante rinforzo in mediana perché Kessie, protagonista di una splendida stagione a Bergamo, garantisce grande fisicità ma anche tecnica e sarà molto utile considerato il doppio impegno che attende il club di via Aldo Rossi il prossimo anno tra campionato ed Europa League.