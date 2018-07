Milan, Leonardo vuole Higuain a tutti i costi

Ora che il nuovo corso del Milan è partito, Elliott e la dirigenza deve far partire il calciomercato che finora si è limitato ai colpi a costo zero Reina, Strinic e Halilovic. La prima esigenza di Gennaro Gattuso è un numero nove affidabile, con Nikola Kalinic e Carlos Bacca pronti a lasciare la maglia rossonera il primo obiettivo si chiama Gonzalo Higuain.



Un indizio in più arriva da Leonardo, pronto a prendere il posto di Massimiliano Mirabelli per quanto riguarda le strategie di acquisti e cessioni: il dirigente brasiliano, come ha ricordato il nostro Claudio Raimondi, aveva provato a prendere il Pipita già ai tempi del Paris Saint Germain e ci riproverà anche questa volta con il benestare del fondo americano.



Higuain è anche nel mirino del Chelsea, bisogna capire anche la posizione della Juventus: come nel caso di Bonucci lascerà partire un giocatore verso una squadra di serie A oppure preferirà indirizzarlo all'estero? In ogni caso i contatti tra Leonardo e il fratello-agente dell'argentino sono già partiti, il piano B rimane Alvaro Morata.