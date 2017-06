Milan, la pazienza è finita: ultimatum a Donnarumma

Quale sarà il futuro di Gigio Donnarumma? Entro 48 ore al massimo il rebus dovrebbe essere definitivamente risolto. Nel giorno di Andrè Silva, in casa rossonera si pensa sempre anche al baby portiere rossonero, che ha ricevuto una proposta della società per rinnovare altri 5 anni a 4 milioni a stagione a salire e entro breve dovrà dare una risposta.

Il Milan aveva dato come scadenza al ragazzo, che a partire dal 14 giugno sarà impegnato nell'Europeo Under 21, il 12 o il 13 giugno e dunque si aspetta una risposta definitiva entro domani, altrimenti comincerà a muoversi diversamente. In via Aldo Rossi, in realtà, si sarebbero già aspettati un passo avanti da parte del giocatore, che a soli 18 anni ha ricevuto una proposta da vero top player dalla società che lo ha cresciuto e lanciato nel grande calcio. Passo in avanti che però finora non c'è stato e dagli ambienti rossoneri trapela una certa irritazione.

Dopo l'incontro di Montecarlo in cui era presente anche l'agente del giocatore, Mino Raiola, il Milan non ha più sentito Donnarumma ma il club di via Aldo Rossi è convinto di aver fatto tutto il possibile per convincere il giocatore a restare e ora aspetta. Le prossime 48 ore saranno dunque decisive per il futuro di Gigio, la società, anche con i quattro colpi già messi a segno in queste prime settimane di mercato, ha fatto la sua parte. Ora tocca a lui.

Per quanto riguarda le altre trattative dei rossoneri, resta viva la pista Kalinic, mentre sembrano definitivamente chiuse le strade che portano a Diego Costa e Aubameyang. Poche novità invece sull'affare Conti (si cerca una soluzione con l'Atalanta) e per il doppio colpo Keita-Biglia dalla Lazio: il Milan ha offerto 50 milioni per entrambi supervalutando Keita 35 milioni, ma il giocatore vorrebbe la Juve, mentre Lotito preferirebbe i rossoneri, che in caso prendessero il solo Biglia non vorrebbero pagarlo più di 15 milioni (l'argentino, 31 anni, va in scadenza nel 2018).