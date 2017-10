Milan, l'ombra di Gattuso-Conte su Montella. Sarri sogno Colchoneros

Questa sarà una settimana che potenzialmente potrà dare un altro scossone al mercato allenatori. In bilico sull'orlo del precipizio c'è il tecnico del Genoa Juric: salvato dopo il ko con la Spal ma costretto a vincere il derby, altrimenti sarà esonerato. L'esperienza e l'equilibrio del ds Perinetti è servita per arrivare alla sfida con la Samp in un clima di conservazione ma, adesso, il confronto con la formazione di Giampaolo che viaggia a mille sembra quasi un'impresa disperata: in caso di insuccesso, chi al posto di Juric? Perinetti ha pensato a Iachini, uomo concreto col quale ha lavorato a Palermo, ma inviso alla piazza per il suo passato sampdoriano e cerca di contrastare la candidatura di Massimo Oddo, piuttosto spinta di questi tempi.



Attenzione alle prossime due partite del Milan: Europa League ad Atene e in campionato a Reggio Emilia col Sassuolo: se fa male, Montella verrebbe esonerato e prenderebbe piede la soluzione interna con la promozione di Gattuso dalla Primavera. Un traghettatore che consentirebbe poi al Milan di provare il colpo Antonio Conte nella prossima stagione. Alternativa come scelta definitiva e non interlocutoria per il club rossonero, la figura di Paulo Sousa.



Mazzarri ha rinviato il suo approdo al Torino perché Mihajlovic ha vinto col Cagliari, ma il tema potrebbe riproporsi: l'ex tecnico del Watford ha per il momento detto di no ad un sondaggio del Genoa. A Verona, Pecchia continua a resistere difeso dal ds Fusco nonostante la mancanza di risultati, a Udine Delneri ha reagito alle voci di un possibile arrivo di Reja vincendo le ultime due gare.



Uno scenario stuzzicante è sicuramente quello che coinvolge Sarri per la prossima stagione: l'Atletico Madrid, nonostante il recente rinnovo di Simeone lo sta seguendo e sembra disposto a pagare la clausola rescissoria di 8 milioni per prenderlo e aprire un nuovo ciclo.