Milan, l'agente spazza via i dubbi: "Bacca non andrà via"

Nelle ultime settimane le voci di mercato intorno a Carlos Bacca avevano smesso di circolare, in più l'ormai imminente acquisto di Stevan Jovetic da parte del Siviglia ha escluso anche un suo possibile ritorno in Andalusia. A fare chiarezza sul futuro dell'attaccante colombiano, però, ci ha pensato anche l'agente Sergio Barila: "Non ci sono dubbi, resterà: perché in Italia e al Milan si trova molto bene". Niente addio, dunque: "Attualmente non ci sono ragioni per le quali Bacca dovrebbe andarsene dal Milan - ha detto l'agente a calciomercato.com - . In Italia lui e la sua famiglia si trovano benissimo e il club è soddisfatto delle sue prestazioni. In più ha appena vinto il primo titolo con i rossoneri per cui per quale motivo dovrebbe fare le valigie a gennaio? Ripeto, vuole restare". Tocca a Montella provarlo a rigenerare: Bacca non segna da ottobre e mai in carriera era rimasto così a lungo a digiuno.