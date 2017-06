Milan, l'agente di Thiago Silva apre al ritorno: "Mai dire mai..."

"Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano". Questo ritornello, tanto caro alla (vecchia) dirigenza del Milan, potrebbe essere fatto proprio anche dalla nuova proprietà cinese, che per rinforzare la difesa rossonera potrebbe puntare sul clamoroso ritorno a Milano di Thiago Silva.

Il brasiliano classe '84, tornato nel giro della Seleção dopo oltre un anno di assenza, è infatti in scadenza di contratto con il Psg e il suo rinnovo tarda ad arrivare, da qui la pazza idea di riportarlo a Milano. "E' molto felice di essere tornato in nazionale, era uno dei suoi obiettivi e se lo merita - ha detto a Calciomercato.com l'agente del brasiliano Paulo Tonietto - Rinnovo col Psg? Al momento è tutto fermo, aspettiamo dicembre per vedere alcune cose e valuteremo con il club. Se il Psg non si qualificherà alla Champions League, Thiago certamente non prolungherà e il contratto scadrà a giugno 2017".

"Mercato? Tanti club sono interessati a lui ha detto Tonietto, che ha anche aggiunto che - Non è un mistero che il MIlan gli è rimasto nel cuore, ci è molto legato così come alla città di Milano, dove si trovava molto bene. Ci tengo a precisare che non ho avuto alcun contatto con i rossoneri e che al momento Thiago ha un contratto con il Psg - ha proseguito l'agente - ma se alla fine non dovessimo rinnovare allora tutto sarebbe possibile, anche il ritorno al Milan. Necessario che il Milan si qualifichi alla prossima Champions League? Credo che il Milan abbia buone possibilità di tornarci”