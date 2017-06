Milan, Kolasinac andrà all'Arsenal: sfuma il primo obiettivo

Il primo obiettivo del nuovo Milan sfuma prima ancora che Fassone e Mirabelli possano cominciare ad operare sul mercato. Si tratta di Sead Kolasinac, terzino sinistro bosniaco classe 1993 al momento in forza allo Schalke, in Bundesliga. Avendo il contratto in scadenza a giugno, il giocatore aveva la possibilità di firmare per una nuova squadra già adesso e pare proprio che l'abbia già trovata: il giocatore, infatti, ha siglato un pre-contratto con l'Arsenal per la prossima stagione.



Kolasinac è stato a lungo anche un obiettivo della Juve a gennaio, poi però lo Schalke ha preferito non liberarsi del giocatore dopo l'infortunio di Baba Rahman, l'altro terzino sinistro in rosa. Ora il giocatore andrà via a parametro zero: ma non lo vedremo comunque in Serie A.