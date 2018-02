Milan, Ki Sung-Yueng a parametro zero

Momento decisivo della stagione per il Milan tra campionato, Europa League e coppa Italia ma la dirigenza si muove anche in vista del futuro. Dopo aver trovato l'accordo con Strinic, Massimiliano Mirabelli è al lavoro per un altro parametro zero: Ki Sung-Yueng. Il centrocampista sudcoreano andrà in scadenza con lo Swansea a giugno e potrebbe essere l'ideale vice-Biglia: centrocampista centrale d'ordine con visione di gioco, ha anche un buon tiro dalla distanza.



Come scrive il Corriere dello Sport, il ds rossonero lo conosce bene dai tempi in cui militava nel Sunderland, stagione 2013/14, la stessa in cui Mirabelli era stato dirigente del club inglese. Ki, 88 presenze con la Corea del Sud, ha appena compiuto 29 anni ed è un'ottima occasione nonostante lo status di extracomunitario: la strategia, in attesa del rifinanziamento del debito con Elliott, sembra quella di valutare profili a costo zero per puntellare la rosa e tenere il grosso del budget estivo per colpi da inserire nella squadra titolare.