Milan, Kessié firma: annuncio lunedì

È atteso per lunedì l'annuncio ufficiale del trasferimento di Franck Kessié dall'Atalanta al Milan. Il centrocampista ivoriano giovedì in mattinata ha sostenuto i test atletici a Milanello, che completano l'iter dopo le visite mediche supplementari di mercoledì, volute dal Milan per verificare un lieve problema fisico emerso dai primi controlli di martedì.



Nel pomeriggio Kessie ha incontrato l'ad Marco Fassone in sede per la firma del contratto, che sarà comunque ufficializzato lunedì. Nel fine settimana Fassone e il ds Massimiliano Mirabelli saranno a Cardiff, dove sabato è in programma la finale di Champions League fra Juventus e Real Madrid.