Milan, Kessié è ufficiale: prestito biennale con obbligo di riscatto

#ACMilan ha acquisito dall’@Atalanta_BC le prestazioni sportive di @KessieFranck con un prestito biennale con obbligo di riscatto pic.twitter.com/IWDZRznTDi — AC Milan (@acmilan) 2 giugno 2017

Annuncio anticipato: Franck Kessié è un nuovo giocatore del Milan. Che avesse firmato giovedì a Casa Milan era noto, sembrava però che i rossoneri avrebbero provveduto a comunicare pubblicamente l'acquisto soltanto lunedì. Invece la foto del centrocampista con la penna in mano e Fassone al suo fianco è arrivata, così come quella con la nuova maglia.



Kessié arriva in prestito biennale con obbligo di riscatto dall'Atalanta. È il secondo rinforzo dell'era Li Yonghong dopo l'acquisto di Musacchio dal Villarreal. L'annuncio spazza via definitivamente i dubbi relativi a presunti problemi fisici di Kessié che sarebbero emersi durante le visite mediche.



Un’operazione complessiva da 30 milioni di euro. 8 per il prestito, 20 per il riscatto più due di bonus. Kessie ha firmato un contratto di 5 anni con il Milan. Arriverà a guadagnare nei prossimi anni fino 2,5 milioni di euro netti a stagione. Cifre molto diverse se paragonate ai 200mila euro annui previsti dal precedente accordo con l’Atalanta: a Bergamo, in 30 presenze alla prima stagione in A, ha segnato 6 gol.

KESSIE': "HO SCELTO IL MILAN PER IL PROGETTO"

Frank Kessié ha rilasciato a Milan Tv la sua prima intervista da giocatore milanista: "Io devo ringraziare tutti, i miei procuratori, la squadra, sono molto contento di fare parte di questa squadra. Ho scelto i rossoneri perchè mi piace il progetto. C'è una nuova dirigenza che mi ha spiegato bene le cose e questo mi fa molto piacere. Ho parlato con il mister, mi ha detto di venire qui al Milan perchè sarei potuto diventare un grande campione. Un giocatore del Milan che mi è piaciuto particolarmente è stato Essien. Ruolo? Io sono centrocampista. Numero? Il 19, uguale all'anno scorso".

E' FATTA PER RODRIGUEZ

Il Milan non si ferma. Dopo aver ufficializzato gli acquisti di Musacchio e Kessiè, i rossoneri hanno praticamente chiuso per Ricardo Rodriguez. Il 24enne terzino sinistro proveniente dal Wolfsburg sarà a Milano all'inizio della prossima settimana per le visite mediche e la firma con il club di via Aldo Rossi.