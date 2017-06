Milan-Keita, il Siviglia si inserisce: "C'è già l'accordo"

Non c'è solo il Milan su Keita e del resto lo si sapeva: la novità che arriva dalla Spagna, piuttosto, è che, stando a quanto rivela As, ci sarebbe già "un accordo totale" tra il giocatore e il Siviglia, al punto che il laziale sarebbe andato a vedere la partita di venerdì sera al Sanche Pizjuan contro la Real Sociedad (notizia non confermata). I media locali hanno rilanciato l'indiscrezione del quotidiano madrileno che tra l'altro non cita mai l'interesse dei rossoneri per l'attaccante e sostengono che ora agli andalusi non resta che trovare l'accordo con la Lazio.



Keita ha un contratto in scadenza nel 2018 e non ha intenzione di rinnovare con la Lazio: secondo As il giocatore cresciuto nella Masia, il vivaio del Barcellona, è stato proposto a diversi club spagnoli e potrebbe giocare in Liga la prossima stagione. Per il Milan rappresenta la scelta prioritaria nel caso in cui Deulofeu dovesse tornare in bluagrana.