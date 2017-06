Milan, Keita alternativa a Deulofeu: il giocatore della Lazio avrebbe detto sì

Keita Baldé potrebbe essere uno dei primi colpi del nuovo Milan dopo il closing previsto per il prossimo 14 aprile. Secondo quanto riferisce il nostro Paolo Bargiggia l'agente del giocatore aveva già parlato con i rossoneri e l'attaccante aveva espresso la sua disponibilità e il gradimento a trasferirsi a Milanello. Il senegalese rappresenterebbe l'alternativa ideale a Deulofeu, che il Barcellona è intenzionato a riportare in Spagna grazie al diritto di recompra.



Il club di via Aldo Rossi segue anche le piste Berardi e Bernardeschi ma parte svantaggiato e quindi la pista Keita sembra la più percorribile. Il contratto della punta con la Lazio scade nel 2018 ed è ormai certo il suo addio.