Milan, Kalinic vicino al Siviglia: in arrivo 20 milioni

Il suo addio non farà disperare i tifosi del Milan, anzi. Nikola Kalinic è vicinissimo al Siviglia: dopo una sola stagione, dunque, il croato arrivato dalla Fiorentina la scorsa estate dopo un lungo corteggiamento rischia di lasciare i rossoneri. La formula è quella del prestito con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni, la cifra di fatto versata da Fassone e Mirabelli ai viola per portare l'attaccante a Milanello un anno fa.



Kalinic non ha lasciato un bel ricordo a San Siro: solo 6 gol in 41 partite stagionali, tutti in campionato. Non è bastato quello segnato all'ultima giornata contro la Fiorentina a convincere il club a tenerlo: del resto ha 30 anni e dopo un campionato così deludente rischiava di non avere mercato, invece il Siviglia sta insistendo con i rossoneri per averlo e la trattativa sembra avanzata.



Il Milan si libererà d Kalinic, ma dovrebbe tenere André Silva, anche lui non all'altezza delle aspettative: la giovane età del portoghese, però, indurrebbe la società a non lasciarlo andare via dopo una sola stagione.