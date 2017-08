Milan-Kalinic si farà: Montella avrà il centravanti che vuole

Alla fine i più contenti saranno sicuramente in due: Nikola Kalinic e Vincenzo Montella. Sì, perché il Milan ha scelto il centravanti che verrà e sarà il croato adesso alla Fiorentina. Li Yonghong avrebbe voluto un giocatore di maggior grido per questioni di marketing: vendere maglie, dopo aver speso tanti soldi sul mercato, non è esattamente un'opzione da scartare. Ma evidentemente dovrà accontentarsi perché altri grandi investimenti non sono possibili e come si dice spesso in tempi di mercato "chi ha i buoni giocatori se li tiene stretti".



È il caso di Belotti e Aubameyang. L'attaccante del Torino era la prima scelta, ma Fassone e Mirabelli hanno ritenuto evidentemente eccessivi i 100 milioni che chiedeva Cairo e si sono dovuti arrendere di fronte alla volontà dei granata di lasciare il Gallo un'altra stagione in granata. Il gabonese è di proprietà del Borussia Dortmund, non un club di seconda fascia. Dopo il caso Dembelé, con i gialloneri che hanno rifiutato un'offerta da 100 milioni dal Barcellona, il Milan ha alzato definitivamente bandiera bianca ritenendo evidentemente impossibile arrivare al suo ex giocatore.



Le voci delle ultime ore, Cavani e Falcao, sono morte praticamente sul nascere: il Psg non si priverà del Matador anche se dovesse prendere Mbappé, probabilmente convinto che i due possano comunque coesistere insieme a Neymar; il colombiano non è un vero obiettivo perché in rapporto all'età costa comunque troppo. Così si è tornati a Kalinic, il giocatore che voleva Montella per le sue capacotà di giocare con e per la squadre. La Fiorentina vuole 30 milioni, il Milan ne offre 20: tornerà alla carica e dopo Ferragosto chiuderà l'affare. A meno di colpi di scena che nel mercato sono sempre dietro l'angolo.