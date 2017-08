Milan-Kalinic, si chiude la settimana prossima

L'avevamo anticipato giovedì sera, ora non sembrano esserci più dubbi: sarà Nikola Kalinic il prossimo attaccante del Milan. La trattativa si chiude con un mese e mezzo di ritardo rispetto alla volontà del giocatore, che il 4 luglio uscì allo scoperto dichiarando di voler chiudere la sua esperienza alla Fiorentina: i rossoneri hanno provato prima a ottenere uno sconto dai viola, poi a guardarsi intorno cercando di capire se un nome di maggior grido (Belotti, Aubameyang, Diego Costa) potesse sposarsi con il budget a disposizione.



Alla fine, però, verrà accontentato Montella, che vede nel croato il giocatore ideale per completare la rosa, per la sua capacità di giocare con e per la squadra e per i suoi miglioramenti sotto porta, palesati nell'ultima stagione. Kalinic costerà al Milan 25 milioni di euro più bonus e arriverà la settimana prossima, prima dell'inizio del campionato, magari in tempo utile per debuttare a Crotone. L'unico possibile sconto per i rossoneri potrebbe arrivare grazie all'inserimento di Paletta nella trattativa: il difensore centrale piace a Pioli e potrebbe servire per completare un reparto orfano di un giocatore esperto come Gonzalo Rodriguez.