Milan-Kalinic, giovedì la chiusura. Riprende quota Sanches

Kalinic-Milan, finalmente ci siamo. L'attaccante croato è atteso nelle prossime ore a Milano quando con ogni probabilità firmerà il quadriennale (da 3 milioni più bonus a stagione) che lo legherà ai rossoneri. Il club di via Aldo Rossi valuta la possibilità di inserire la punta nella lista Uefa per i preliminari di Europa League (il termine ultimo per la presentazione è fissato a mezzanotte del 17 agosto). Alla Fiorentina andranno complessivamente 25 milioni più bonus.



Salvo colpi di scena dell'ultim'ora l'ormai ex gigliato sarà l'unico attaccante acquisito dal Diavolo: per Aubameyang il Borussia Dortmund continua a chiedere almeno 70 milioni e secondo Don Balon il Barcellona avrebbe messo gli occhi sul francese naturalizzato gabonese. Kalinic prenderà il posto di Bacca. E' stato trovato l'accordo con il Villarreal: il colombiano si trasferisce nelle fila del Sottomarino Giallo in prestito con diritto di riscatto.



Sul fronte centrocampista potrebbe riaprirsi la pista Renato Sanches. Il 19enne al momento è la quinta scelta di Ancelotti e non è esclusa una sua partenza negli ultimi giorni di mercato. Il Milan aveva trattato il portoghese proponendo un prestito con diritto di riscatto ma i bavaresi vogliono l'obbligo e comunque non cederebbero il mediano per meno di 35 milioni di euro. Sfumata invece l'ipotesi Badelj: il croato non convince del tutto la dirigenza milanista.