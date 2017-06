Milan-Kalinic, Genoa-Lapadula, Simeone tra Fiorentina e Torino

Il ballo delle punte è cominciato da tempo e sta per entrare nel vivo. È proprio come a una festa: basta che la prima coppia apra le danze e poi tutti la seguono a ruota. La coppia in questione è quella formata da Nikola Kalinic e il Milan, perché il primo, che al party della Serie A ci è arrivato da sposo della Fiorentina, adesso ha deciso di troncare. Già, il procuratore Erceg ha ribadito a Corvino la volontà del suo assistito di andar via: a gennaio, quando Kalinic sembrava destinato alla Cina, scelse di restare, ma adesso, a 29 anni, vuole cogliere l'occasione di avere un contratto importante.



L'effetto domino parte da lui: se il Milan ruscirà a chiudere la trattativa per portarlo a casa, potrà liberarsi più facilmente di Gianluca Lapadula, che del resto nell'anno che porta al Mondiale vuole trovare più spazio di quanto non ria riuscito a ritagliarsi nell'ultima stagione. I contatti con il Genoa sono stati intensificati: Preziosi lo avrebbe voluto con sé già la scorsa estate, quando il centravanti accettò l'offerta di Galliani. Dal Genoa andrà quasi sicuramente via Simeone: il Cholito potrebbe completare l'operazione a tre colmando il vuoto che si apre alla Fiorentina, ma su di lui c'è anche il Torino, soprattutto nel caso in cui alla fine Belotti dovesse partire.