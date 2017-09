Milan, Kalinic avrà il numero 7: "Aspettavo da due mesi..."

Nikola Kalinic è ufficialmente un giocatore del Milan: in mattinata sono arrivati gli annunci dei due club protagonisti della trattativa, la Fiorentina e quello rossonero. Il croato arriva in prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni e vestirà la maglia numero 7, quella che un altro giocatore dell'Est, come Andriy Shevchenko ha già onorato in passato. "Lui è stato un grande campione, io devo imparare".



"Erano due mesi che aspettavo, sono felice - ha detto Kalinici - l'ho detto subito che volevo giocare solo per il Milan, darò il massimo in campo. Obiettivi personali? Per me è molto importante giocare per la squadra, voglio solo che la squadra vinca". Il giocatore probabilmente farà il suo esordio già domenica sera contro il Cagliari, se Montella vedrà che è in buone condizioni. L'allenatore, del resto, l'ha fortemente voluto perché lo ritiene funzionale al gioco della sua squadra.



Fassone l'ha accolto così: "I primi contatti con lui risalgono a metà giugno, il suo amore sconfinato per la nostra maglia ha permesso di sbloccare l'affare con la Fiorentina. Nikola è stata una storia lunga più di due mesi, ha voluto fortemente diventare rossonero". Mirabelli lo ha invece simpaticamente avvertito: "Basta scherzare, metti la palla dove sai altrimenti ti facciamo tornare là".