Milan-Juve, battaglia per Pellegri e Jankto

Il gong è scoccato, il traffico non si vede più. Ma - è un paradosso che si fa regola - il calciomercato è allergico all'orologio. Qui si produce concorrenza. Neanche il tempo materiale di chiudere le famose porte e si aprono le nuove schermaglie.



Uno che unisce negli apprezzamenti e divide nella rincorsa è Pietro Pellegri. Il predestinato. Il gol alla Roma segnato a 16 anni e 72 giorni non gli ha permesso di frantumare un record, ma di impennare la sua valutazione di mercato sì. Preziosi vuole 30 milioni per salutare il suo talento, sul quale l'ultimo a muoversi è stato il Milan, che ora si ritrova primo della lunga fila di corteggiatori.



Alle cose formali Pellegri ancora non è passato, ma quell'incontro Riso-Mirabelli di due giorni sa di prove generali, magari per gennaio, di certo con una concorrenza di nuovo folta. Perché la Juve era stata la prima a farsi avanti e sui talenti di casa nostra ha sempre un occhio di riguardo. E poi l'Inter che, a diktat cinese terminato, potrebbe riproporre la famosa super offerta da 60 milioni per il tandem Pellegri-Salcedo.



Altro giro, altra contesa. Jankto, per il quale il Milan ha fatto un tentativo last minute con l'Udinese, rispedito al mittente, piace anche alla Juve di Nedved, suo connazionale. Costo: 25 milioni di euro.