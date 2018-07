Milan, ipotesi rescissione per Montolivo

Riccardo Montolivo è stato escluso da Gennaro Gattuso dalla lista dei convocati per la International Champions Cup 2018: secondo quanto filtra, una scelta tecnica ma che potrebbe nascondere motivazioni di calciomercato.



Il Corriere della Sera riferisce di un giocatore arrabbiato e deluso, avrebbe preso male la decisione anche perché non motivata e arrivata all'ultimo momento a differenza, per esempio, di Gustavo Gomez che ne era già a conoscenza. E il nome del paraguaiano non viene fatto a caso poiché è in uscita, e Montolivo dovrebbe condividerne il destino.



Il piano del Milan è arrivare alla rescissione di contratto con l'ex capitano (sei stagioni e 158 partite rossonere), contratto fino al 2019 a tre milioni di euro: Bologna e Werder Brema sono opzioni possibili per il futuro di Montolivo che tatticamente nella rosa sarebbe sostituito da Locatelli, non a caso tolto dal mercato dopo essere stato vicino alla cessione.