Milan, intesa vicina con l'Atalanta per Conti sulla base di 22 mln

Andrea Conti si avvicina al Milan. Marco Fassone ha incontrato Luca Percassi, figlio del presidente dell'Atalanta e sono stati fatti notevoli passi avanti nella trattativa per portare il terzino alla corte di Montella. Il club di via Aldo Rossi ha alzato l'offerta fino a 22 milioni di euro più una lista di contropartite da scegliere, lista che comprende i giovani Felicioli e Pessina oltre a Gabriel Paletta.



In settimana è previsto un nuovo faccia a faccia per chiudere l'operazione. L'accordo tra Conti, attualmente impegnato in Polonia con l'Italia Under 21 per gli Europei, e il Diavolo era già stato trovato: il giocatore ha detto sì a un contratto quinquennale da 2 milioni di euro netti più bonus. Sempre più probabile che a Milanello nella prossima stagione ci sia anche il 23enne capace di realizzare 8 gol nell'ultimo campionato.