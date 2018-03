Milan-Inter, derby anche sul mercato: obiettivo Vidal

Il nome di Arturo Vidal ricorre spesso nei pensieri delle squadre italiane, un po' per il bel ricordo che ha lasciato in maglia Juventus un po' perché sembra sempre in uscita dal Bayern Monaco. La scorsa estate sembrava davvero che il centrocampista cileno potesse tornare in serie A ma l'improvviso stop di Suning ai piani di Walter Sabatini bloccò il possibile affare per l'Inter, pronta però a tornare alla carica a giugno.



Questa volta i nerazzurri dovranno fronteggiare la concorrenza del Milan: come riporta Tuttosport, è derby anche sul mercato. Dalla Germania arrivano notizie sulla concreta possibilità che Vidal lasci a fine stagione, anche perché il Bayern ha già acquistato Goretzka. Si profila dunque una sfida a due che passa anche attraverso la partita di domenica sera: l'ago della bilancia, infatti, potrebbe spostarsi da un lato o da un altro in caso di qualificazione alla Champions League.



Vidal è a bilancio per 10 milioni di euro e in scadenza a giugno 2019, i bavaresi potrebbero quindi "accontentarsi" di 15-20 milioni di euro per non perderlo a costo zero tra un anno e mezzo. Il nodo rimane l'ingaggio, il cileno chiede 8 milioni all'anno: l'Inter ne offre sette, il Milan è già arrivato a quelle cifre con Bonucci.