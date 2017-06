Milan, incontro in sede tra De Sciglio e società

Non solo seconda parte delle visite mediche per Mateo Musacchio nel martedì di mercato del Milan, si è parlato anche del futuro di Mattia De Sciglio. Il difensore argentino ha completato con successo tutti gli esami necessari alla finalizzazione del trasferimento dal Villarreal ma - causa problemi burocratici - non è arrivato il previsto annuncio ufficiale.



Nel pomeriggio, a Casa Milan si è visto anche De Sciglio assieme ai suoi procuratori: nell'incontro di circa un'ora, voluto dalle parti per guardarsi negli occhi e capire le intenzioni del giocatore per il futuro, è emerso che al momento attuale non esiste una trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2018.



Un indizio in più che sembra portare il terzino rossonero verso Torino: la Juventus è molto interessata a lui, soprattutto se dovesse rimanere Allegri che lo stima molto.