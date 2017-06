Milan, incontro con il procuratore di Rodriguez e Luiz Gustavo

Uno sguardo al campo, con la qualificazione all'Europa League ampiamente alla portata nonostante il momento di flessione, e uno al futuro della squadra. Sono giorni intensi per Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli che lunedì a Casa Milan hanno avuto una serie di incontri con alcuni procuratori di giocatori (tra cui anche quello di Keita) che interessano in vista della prossima stagione.



Tra le chiacchiarate più positive, quella con Roger Wittmann, che segue sia Ricardo Rodriguez che Luiz Gustavo del Wolfsburg. Il primo, terzino svizzero di 24 anni di origine cilena, è un obiettivo di nuova data, il contatto con Wittmann è stato positivo ma il club tedesco non vuole concedere sconti sulla clausola di 22 milioni di euro. Ma i dirigenti rossoneri potrebbero aver chiesto informazioni anche per il 29enne centrocampista brasiliano, vecchio pallino e che è valutato 18 milioni di euro.

MANCINI, PER ORA NESSUNA NOVITA'

Il nostro Carlo Pellegatti ha spiegato la posizione del Milan in merito a Roberto Mancini e le voci di un possibile arrivo al posto di Montella: "A me risulta che abbia ricevuto due offerte, da West Ham e Paris Saint Germain, e non ha intenzione di andare in Cina. Qualche tempo fa ne ho parlato con Fassone e mi era sembrato perplesso, aveva detto ' dopo Mirabelli, non posso portare qui un altro pezzo di Inter".