Milan, il Watford non riscatta Niang

Nel budget del prossimo mercato del Milan c'era una mezza certezza: i 18 milioni di euro che il Watford avrebbe dovuto sborsare per esercitare il diritto di riscatto per M'Baye Niang.



Ma in casa rossonera si sta iniziando a pensare che quei soldi non arriveranno anche perché, al di là di una metà di stagione non proprio al top (15 presenze, 2 gol), il francese era stata una diretta richiesta di Walter Mazzarri, ma nella prossima stagione l'italiano non sarà più l'allenatore del Watford.



Ipotesi confermata anche da ESPN Sport che ricorda come, avendo Niang un contratto con il Milan fino al 2019, sarà necessario trovare una soluzione per il francese: non è comunque esluso che Montella gli dia una nuova chance.