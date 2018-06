Milan, il sogno è Morata: possibile scambio con Donnarumma

Un anno fa, nell'estate degli oltre 200 milioni investiti, era l'oggetto del desiderio del calciomercato del Milan, corteggiato e inseguito da Fassone e Mirabelli con offerte milionarie. Oggi, nell'estate dei paletti imposti dal fair play finanziario della Uefa e del mercato bloccato, in cima alla lista dei desideri c'è sempre lui: Alvaro Morata.

Gattuso è alla ricerca di un top attaccante che possa risolvere i problemi di gol della sua squadra e come è noto farebbe carte false per allenare l'ex Juve, ma il prezzo del suo cartellino (circa 70 milioni) è assolutamente fuori portata per le casse rossonere. E allora? La 'soluzione' la dà il Corriere dello Sport, che svela la strategia del club di via Aldo Rossi: l'idea del Milan è quella di offrire al Chelsea uno scambio alla pari con Gigio Donnarumma.

Fantacalcio? No, perché i Blues hanno rotto con Courtois, che ha chiesto di essere ceduto e che va in scadenza nel 2019, quindi se vogliono monetizzare in qualche modo devono cederlo quest'anno. Ecco allora che Donnarumma a Londra riempirebbe il buco tra i pali del club di Abramovich e risolverebbe soprattutto i problemi del Milan, che sperava di fare una ricca plusvalenza col suo giovane portiere, ma è rimasto spiazzato dalla mancanza di offerte.

Al momento è solo un'idea, niente succederà prima che il Chelsea abbia scelto il suo nuovo tecnico, ma la strategia del Milan è chiara e potrebbe finalmente portare in rossonero quell'attaccante da oltre 20 gol che Gattuso tanto desidera.