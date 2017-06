Milan, il ritorno di Gattuso: allenerà la Primavera

Rino Gattuso torna al Milan. Massimiliano Mirabelli lo aveva già contattato nei giorni scorsi per affidargli la formazione Primavera. In serata il colloquio decisivo ma l'ex centrocampista rossonero sembrava già orientato ad accettare la gratificante proposta del nuovo Direttore della area tecnica. Sempre con Filippo Galli, responsabile del settore, Gattuso diventerebbe anche il punto di riferimento tecnico per gli allenatori delle altre squadre giovanili.



Due club di serie A, una sembra il Genoa, lo avevano già avvicinato per affidargli la panchina ma, anche per ragioni familiari, i bambini sono infatti ancora in età scolare, Rino Gattuso ha optato per questa soluzione. In fondo aveva sempre sperato in una chiamata del nuovo Milan. Forse sei mesi fa l’ex tecnico del Pisa non avrebbe accettato di diventare allenatore di una squadra di giovani, ma la retrocessione lo ha profondamente scosso, retrocessione avvenuta dopo le dure avventure al Palermo e all’Ofi Creta.



Grazie alle parole di stima e di apprezzamento, da parte della dirigenza milanista, e soprattutto esaminato il progetto ambizioso del club, Gattuso non ha avuto più dubbi. Insomma,a proposito del Milan, si è parlato tanto di bandiere nei mesi scorsi: comincia così il settore giovanile con Filippo Galli e appunto Gennaro Gattuso, uno dei simboli del Milan dei trionfi nei primi anni duemila, con due Scudetti, una Coppa Italia, due Supercoppe italiane, due Champions League, due Supercoppe Europee e una Coppa del Mondo. Lo abbiamo lasciato in lacrime e a salutare i suoi tifosi. Lo ritroveremo, con la solita grinta, con le stesse motivazioni ma con un sorriso, nuovamente in maglia, anzi in tuta, rossonera.

