Milan, il quinto colpo è una sorpresa: preso Borini dal Sunderland

E' una sorpresa il quinto acquisto di giugno della scatenata nuova dirigenza del Milan. I rossoneri hanno infatti chiuso per il ritorno in Italia di Fabio Borini, attaccante classe 1991 che ha giocato l'ultima stagione in Premier League al Sunderland. Un'altra trattativa condotta sotto traccia dopo quella che ha portato ad Andrè Silva, un vero e proprio blitz dei rossoneri, che così regalano a Montella un prezioso jolly offensivo: Borini, che era seguito anche dalla Lazio, effettuerà le visite mediche domani a Milano e poi firmerà il contratto con il suo nuovo club. Al Sunderland andranno 6 milioni di euro.

Un colpo a sorpresa dicevamo, perchè l'arrivo di Borini, due gol in 24 presenze nell'ultima deludente stagione, va ad aggiungersi ai vari Bacca, Lapadula, Andrè Silva, Suso, Calhanoglu (si dovrebbe chiudere in serata) e, forse, Kalinic. Borini è stato preso perchè in grado di giocare in ogni ruolo dell'attacco (trequartista, ala e, all'occorrenza, anche prima punta in stile "falso nueve"), ma prima o poi i rossoneri dovranno anche cominciare a vendere qualcuno nel reparto offensivo. Gli indiziati numero uno sono sempre gli stessi: Carlos Bacca, per cui c'è un'offerta del Marsiglia ma che ha dichiarato di voler restare (il Siviglia non sembra interessato a un suo ritorno) e Lapadula, seguito con interesse dalla Fiorentina ma non solo.

L'intenzione del club è comunque quella di non vendere Suso perchè Bonaventura sarà utilizzato a centrocampo, dove i rossoneri puntano sempre su Biglia, che ha comunicato alla Lazio si voler cambiare aria. Finito l'Europeo Under 21 in via Aldo Rossi chiuderanno anche per Conti (praticamente scontato il suo arrivo dall'Atalanta) e metteranno fine alla telenovela Donnarumma, che dovrebbe firmare il rinnovo. Isomma, dopo Rodriguez, Musacchio, Kessiè, Andrè Silva e Borini, il mercato del Milan non è affatto concluso.