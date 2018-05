Milan, il Psg affonda per Donnarumma. In attacco spunta Falcao

Gigio Donnarumma potrebbe alzare questa sera (finale di Coppa Italia con la Juventus) il suo secondo e ultimo trofeo con la maglia del Milan. Per l'Equipe Mino Raiola, procuratore del portiere, avrebbe incontrato il ds del Psg Antero Henrique: la trattativa sarebbe a buon punto come dimostrerebbe un incontro tra lo stesso dirigente e i genitori del 19enne. Tra le parti non mancherebbe dunque un accordo di massima ma bisognerà, nel caso, trattare con i rossoneri che si comunque sono già cautelati acquistando a parametro zero Pepe Reina.



In entrata nome nuovo invece per l'attacco: secondo quanto scrive Tuttosport il club di via Aldo Rossi potrebbe dar vita a uno 'scambio' (resta da stabilire la formula precisa) insieme al Monaco: André Silva, nel mirino anche del Wolverhampton, prenderebbe la strada del Principato mentre il 32enne Radamel Falco approderebbe a Milanello. Jorge Mendes, procuratore dei due attaccanti, sarebbe al lavoro per rendere possibile l'operazione della quale avrebbe parlato con la dirigenza delle due società nella cena tenutasi a Madrid dopo Real-Bayern.