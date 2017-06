Milan, il piano per Morata

Il Milan è entrato in partita per Alvaro Morata con il passo giusto e aspetta di incontrare il Real Madrid a fine stagione per poter riportare in Italia il giocatore. Dopo settimane di abboccamenti, ricerche del canale giusto e anche qualche intoppo, il club rossonero si è affidato alla consulenza dell'avvocato Bozzo, l'agente Fifa che era stato il regista del trasferimento di Morata alla Juve e che è molto stimato dal Real Madrid dai tempi del trasferimento di Cassano in Spagna.



L'avvocato Bozzo è amico della famiglia dell'ex Juventus, collabora con il suo agente spagnolo Juanma Lopez e ha cominciato a delineare il piano milanista per l'operazione Morata. E' vero, la concorrenza sul giocatore potenzialmente è forte: Chelsea, Manchester United e in seconda battuta Paris Saint Germain se prende Simeone.



Ma il Milan garantirebbe a Morata il posto di titolare e il giocatore, scottato da questa stagione da panchinaro, ha paura di non trovare il giusto spazio con gli altri club. Giocare con Suso e Deloufeu (se rimarrà), altri spagnoli come lui, lo stimola tantissimo. Il ds del Milan Mirabelli martedi era a Madrid per Real-Atletico e ha cominciato a conoscere il mondo Real.



Più vicina ma non ancora chiusa l'operazione Kessié. Giovedì la Roma ha rilanciato con l'Atalanta, il giocatore e l'agente preferiscono il Milan ma attenzione ai club inglesi come Chelsea, City e Liverpool. Chiusa invece l'operazione Musacchio col Villarreal: annuncio a fine stagione.

