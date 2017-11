Milan, il papà di Suso: "Tifa da sempre Real Madrid"

Suso è uno dei giocatori su cui il Milan punta di più: lo testimonia il recente rinnovo fino al 2022 ma anche le belle parole spese dallo spagnolo per Vincenzo Montella. Normale che tante società puntino gli occhi sull'esterno rossonero e il padre rivela un possibile indizio di mercato: "Se tornerà in Liga, sarà per giocare in una grande squadra".



La scelta è semplice, Barcellona o Real, e Suso senior non si tira indietro: "Sin da bambino, è sempre stato tifoso del Real Madrid. Era sempre in 'blanco', le sue foto da piccolo sono sempre con la maglia del Real" la rivelazione a Radio Marca.