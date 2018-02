Milan, il nuovo sponsor può portare Reus

Mentre fuori dal campo si addensano le nubi intorno ala situazione societaria, il Milan continua a programmare il futuro andando dritto per la sua strada galvanizzato anche dai risultati ottenuti nell'ultimo periodo dalla squadra di Gattuso.

L'ufficialità dell'accordo con il nuovo sponsor è di qualche giorno fa, la Puma vestirà i rossoneri per le prossime cinque stagioni e per questo motivo, secondo 'Tuttosport', starebbe spingendo per portare un suo testimonial in rossonero.

Il noto brand di abbigliamento, che è anche lo sponsor personale di Donnarumma (il baby portiere del Milan non ha però ancora un nome spendibile a livello internazionale), avrebbe individuato il profilo giusto in Marco Reus, motivo per cui alcuni osservatori del Milan saranno a Reggio Emilia giovedì per assistere alla sfida del Borussia Dortmund contro l'Atalanta.

Un'operazione complicata, ma comunque più di una suggestione, anche se le condizioni fisiche del giocatore, 31 anni, non lasciano tranquilli i rossoneri, che in estate con ogni probabilità dovranno anche fare i conti con i paletti imposti dal Fair Play Finanziario.