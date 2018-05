Milan, il Liverpool piomba su Donnarumma: ma i conti non tornano

Gigio Donnarumma si toglie la maglia del Milan. Dopo una stagione difficilissima in campo e fuori, il talento rossonero è pronto a fare le valigie, ma le cose non andranno come avevano sperato Fassone e Mirabelli, che da tempo programmano l'addio di Gigio (come testimoniano l'arrivo e lo stipendio di Reina).

La società di via Aldo Rossi sperava di fare una super plusvalenza con il suo portiere, il prezzo era fissato a 70 milioni e ci si augurava che iniziasse un'asta tra super potenze quali Real Madrid, Psg e Liverpool. Le cose però, dicevamo, non sono andate come sperato: le ultime disastrose prestazioni di Donnarumma ne hanno fatto precipitare la valutazione, il Psg è a un passo dal chiudere con Buffon (che a differenza del milanista arriverebbe a parametro zero) e le decisioni della Uefa hanno messo i rossoneri con le spalle al muro.

Come se non bastasse, il Real Madrid sembra molto freddo su Donnarumma (l'obiettivo dei Blancos è Alisson) e dunque rimane solo il Liverpool, che è sì interessato, ma presenterà un'offerta al ribasso. Ne è convinto il Corriere dello Sport, che scrive che i Reds sarebbero pronti a fare una prima offerta da 40 milioni di euro. Dopo la finale di Champions League con il Real, si legge, la squadra di Klopp avvierà i contatti con Raiola e con il Milan, che non vorrebbe accettare ma potrebbe essere costretto a farlo.