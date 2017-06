Milan, il Barcellona recompra Deulofeu

L'improvvisa accelerata del Milan su Calhanoglu (che comunque è più trequartista anche se può andare sulla fascia ed accentrarsi) è spiegabile anche con le notizie in arrivo da Barcellona: il club blaugrana ha infatti deciso di esercitare il diritto di recompra su Gerard Deulofeu, di proprietà dell'Everton e la scorsa stagione in prestito ai rossoneri.



Come anticipato lunedì da alcuni media spagnoli e come confermato oggi da Sport, lo spagnolo sarà il primo rinforzo per il nuovo allenatore Valverde: Deulofeu rimarrà in squadra e non verrà coinvolto in altre trattative.



Entro il 30 giugno, quindi, il Barça verserà i 12 milioni di euro previsti dalla calusola di riacquisto e Deulofeu cercherà di mettersi in mostra in mezzo ai vari Messi, Neymar e Suarez. Il Milan saluta un giocatore che ha comunque fatto bene nei sei mesi di prestito: 18 presenze tra campionato e Coppa Italia conditi da 4 gol e 4 assist.