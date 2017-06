Milan, idea scambio Bacca-Dzeko: la Roma si oppone

Una presentazione con il botto. La cordata di imprenditori cinesi in procinto di acquistare il Milan vorrebbe regalare subito ai tifosi rossoneri un colpo sul mercato. L'idea, clamorosa, è quella dello scambio fra Bacca e Dzeko, uno scambio pensato la scorsa estate anche da Galliani. Secondo quanto riporta Tuttosport il futuro ds Mirabelli domenica scorsa era all'Olimpico per seguire Roma-Bologna e avrebbe forse proposto l'idea ai dirigenti capitolini.



Al momento però la Roma non intende sedersi a un tavolo per discutere: Dzeko ha già segnato 10 gol nelle prime 12 giornate di campionato e al momento è intoccabile. Esclusa dunque una sua partenza a gennaio e difficile anche un addio a giugno. Bacca sta invece attraversando un momento non facile in rossonero: da 5 partite consecutive non segna e Lapadula, decisivo a Palermo, scalpita. Due situazioni dunque differenti che pesano in maniera negativa sull'avvio della trattativa.