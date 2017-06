Milan, i tifosi vogliono Belotti. Petrachi: "Non è un top club"

#BelottiMilan. L'hashtag lanciato dai tifosi rossoneri per "suggerire" il nome dell'attaccante giusto su cui puntare per tornare in alto sta avendo un successo clamoroso e la società sembra intenzionata ad ascoltare i propri supporter.

Belotti è milanista, da piccolo aveva la maglia di Shevchenko e faceva foto con Paolo Maldini e Pippo Inzaghi, è il centravanti della Nazionale e segna gol a raffica (più di Bacca e Lapadula messi assieme): per tutti questi motivi il Gallo è il preferito dei milanisti.

Ecco allora perchè ha fatto molto rumore la visita nella sede rossonera di Via Aldo Rossi del direttore sportivo del Torino Gianluca Petrachi, che ha incontrato i dirigenti del club milanese per un summit. Al centro della discussione fra le parti, secondo quanto riporta 'Milan News', ci sarebbero stati Baselli e Zappacosta ma anche i rossoneri Kucka e Poli. Inoltre Fassone e Mirabelli avrebbero fatto un sondaggio per il bomber granata, sempre più oggetto del desiderio del Diavolo per l'attacco. Petrachi, però, gela tutti: "Andrea è consapevole del fatto che se dovesse arrivare un top club lui può partire. Reputo il Milan un top club per la storia, ma oggi non gioca per il titolo. Mirabelli mi ha chiesto di Belotti, gli è sempre piaciuto, ma non mi ha detto che avrebbe certi soldi per prenderlo. E in Italia difficilmente c'è un club in grado di acquistarlo"

Dopo aver definito l'affare Musacchio ed essersi portati in pole position per il colpo Rodriguez dal Wolsfburg, i rossoneri provano dunque il grande colpo. Oltre a Belotti nella lista del Milan di Yonghong Li ci sono anche Alvaro Morata, Nikola Kalinic e Pierre-Emerick Aubameyang, ma i tifosi hanno già scelto...