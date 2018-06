Milan, Halilovic fa le visite mediche

Quattro anni fa sembrava una promessa del calcio mondiale, oggi è un colpo a sorpresa di un Milan spaesato: Alen Halilovic ha già svolto le visite mediche ed è pronto a firmare un contratto triennale. Mentre il club aspettava la sentenza punitiva dell'Uefa con la conseguente esclusione dall'Europa League e Li Yonghong trattava la cessione societaria a Rocco Commisso, temporaneamente saltata, Mirabelli si muoveva in gran segreto per il trequartista croato. Trovando anche l'accordo.



Nel 2014 Halilovic approdò al Barcellona: era appena maggiorenne e le cose non andarono benissimo. Oggi è di proprietà dell'Amburgo che l'anno scorso l'ha spedito a Las Palmas a farsi le ossa. Superato un infortunio, Halilovic ha giocato quasi sempre titolare, a volte ala destra, a volte ala sinistra, segnando due gol e servendo un assist in 20 partite. Non numeri da gigante, ma da talento in crescita che oggi ha 22 anni.



L'accordo col giocatore, come detto, c'è già, al punto che Halilovic è già a Milanello. Manca quello con l'Amburgo, che però è retrocesso nella Serie B tedesca per la prima volta nella sua storia e ha bisogno di far cassa. Per il Milan è un'alternativa in più, sia come esterno d'attacco, sia eventualmente come mezzala.