Milan, Gattuso vuole esperienza: Mandzukic e Fellaini nel mirino

Nonostante una finale di Coppa Italia ancora da giocare e un piazzamento Europa League ancora da conquistare, Gennaro Gattuso è già proiettato sulla prossima stagione e ha chiesto al Milan una chiara inversione di rotta: vuole calciatori esperti, con carisma, in grado di trascinare lo spogliatoio e che sappiano cosa vuol dire vincere. A tutti i livelli, a maggior ragione quando si tratta di esibirsi su un palcoscenico internazionale.

Un identikit a cui risponde il nome di Pepe Reina, 35 anni, (l’avventura di Gigio Donnarumma in rossonero è ai titoli di coda), così come quello di Mario Mandzukic. Secondo il Corriere dello Sport, l'attaccante della Juventus, 32 anni, sarebbe il vero obiettivo di mercato per l'attacco del Milan: 23 trofei vinti in carriera con le maglie di Bayern Monaco, Atletico Madrid e appunto Juve, il croato, che a gennaio ha rifiutato il trasferimento in Cina, ha ancora tanta voglia di giocare ad alti livelli e i rossoneri gli darebbero la possibilità di tornare a giocare come prima punta. Per convincere i bianconeri serviranno non meno di 20-25 milioni di euro.

Ma non c'è solo Mandzukic sul taccuino di Fassone e Mirabelli, che anche con l'affare Strinic hanno già dimostrato di essere molto attenti al mercato delle 'occasioni'. Secondo Tuttosport, infatti, i rossoneri seguono molto da vicino Fellaini del Manchester United, il cui contratt coi Red Devils scadrà il prossimo 30 giugno: il belga sarebbe il profilo ideale per il centrocampo di Gattuso, ma su di lui ci sono anche altre big e per vestire la maglia rossonera dovrebbe abbassarsi sensibilmente lo stipendio (allo United prende 7,5 milioni a stagione).