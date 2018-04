Milan, Gattuso rinnova il contratto fino al 2021

Gennaro Gattuso lo aveva ripetuto più volte nel corso delle ultime settimane: "Il mio rinnovo non è un problema, priorità ai risultati della squadra". Massimiliano Mirabelli aveva promesso che l'uovo di Pasqua avrebbe portato il prolungamento di contratto dell'allenatore del Milan e, anche se con qualche giorno di ritardo, sembra davvero giunto il momento per i rossoneri di programmare il futuro con l'uomo che ha rialzato la squadra dopo la gestione Montella.



Nelle ore precedenti al derby, Gattuso e Marco Fassone si sono incontrati a Milanello trovando un accordo per un rinnovo che ora è soltanto da firmare, cosa che avverrà già giovedì pomeriggio a Casa Milan: triennale con scadenza fino al 2021 alle cifre richieste dal tecnico (poco oltre il milione di euro a stagione). Con questa mossa tutta la struttura milanista può iniziare a programmare la prossima annata con più tranquillità e fiducia, Gattuso è pronto a rinnovare.