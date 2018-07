Milan, Gattuso: "Bonucci vuole vincere, bisogna rispettare la sua scelta"

Nonostante la riammissione del Milan in Europa League e le rassicurazioni di Elliott, il futuro di Leonardo Bonucci in rossonero potrebbe essere meno definito del previsto. Il difensore rossonero ha accolto con favore la decisione del Tas di Losanna ma, dopo l'amichevole contro il Novara, Gennaro Gattuso ha rilasciato parole sibilline in merito: "Gli ho parlato, è un grande professionista, un giocatore incredibile che va ascoltato. Ad oggi posso solo parlare bene di lui per ciò che ha dato e spero darà ancora. Aspettiamo, noi vogliamo tenerlo a tutti i costi".



Il discorso si fa più serio: "A volte bisogna anche rispettare le scelte dei calciatori, quando un calciatore si comporta da grande professionista non porto nessun rancore. Bonucci vuole vincere, come noi: non ci piace stare qui a perdere. Sembra un addio? So quello che ci siamo detti, la società lo sa. Ripeto: innanzitutto bisogna rispettare la decisione del calciatore". Bonucci è cercato dal Psg, sponsorizzato dal suo ex compagno alla Juventus e in Nazionale Buffon.