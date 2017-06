Milan, Galliani: "Per Deulofeu serve tempo"

L'affare Deulofeu-Milan sembra vicino alla svolta positiva. L'ala 22enne che Montella e il club rossonero hanno individuato come ideale per far rifiatare Suso, Bonaventura e Niang ha ricevuto l'ok di Koeman per lasciare l'Everton, ora si attende la risposta del club inglese. Lo spagnolo arriverebbe in prestito secco fino al 30 giugno 2017, senza diritto od obbligo di riscatto per due motivi: il Barcellona, che l'ha ceduto agli inglesi nel 2015, ha su di lui un diritto di recompra per due anni e inoltre vanta anche importanti diritti di prelazione in caso di cessione definitiva.



Ma Galliani frena: "Ne stiamo parlando, serve ancora tempo. Ci vuole tempo, si negozia, si discute, si chiacchiera: non ci attendiamo una risposta dell'Everton a brevissimo". Infatti in un primo momento sembrava che gli inglesi potessero dare il via libera già martedì sera ma il "sì" dovrebbe comunque arrivare entro mercoledì.



MilanTv ha anche aggiornato la situazione di altri due giocatori. Niang, reduce da brutte prestazioni, ha la fiducia della società che non ha neppure ricevuto offerte irrinunciabili: resterà. Su Sosa ufficialmente nessuna trattativa di mercato, c'è un interessamento del Fenerbahce ma senza offerte concrete.