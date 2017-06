Milan, Galliani: "Ocampos prima scelta, aspettiamo il Genoa 2-3 giorni"

Niente scambio, perché Niang ha preferito la Premier League (il Watford) al ritorno al Genoa. Ma Ocampos potrebbe comunque diventare un giocatore del Milan: "È la nostra prima scelta - ha detto Galliani - Il Genoa ci darà una risposta tra qualche giorno: non ci ha ancora detto sì ma neanche no, abbiamo deciso di aspettare due-tre giorni, nel mercato le cose vanno così". Suona come un ultimatum quello dell'a.d. rossonero: il Milan ha fretta.