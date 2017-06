Milan, Galliani: "Mercato chiusissimo". Ma occhio alle sorprese...

Adriano Galliani è chiaro: "Il mercato del Milan è chiusissimo". Le parole dell'Amministratore Delegato rossonero non lascerebbero dubbi: nell'ultimo giorno della sessione invernale il club di via Aldo Rossi non effettuerà alcun colpo. Eppure il Diavolo potrebbe regalare a Montella, considerato l'infortunio di Bonaventura, un ultimo elemento: il sogno sarebbe Cesc Fabregas, ma in generale non è da escludere l'arrivo di un elemento sulla trequrti, come El Kaddouri o Giaccherini.



Intanto Galliani esprime il proprio dispiacere per l'infortunio di Bonaventura: "Ho parlato di questa cosa anche con il Presidente. Purtroppo sono i problemi del calcio, Jack è un ragazzo straordinario e un calciatore fantastico. Abbiamo avuto l'intuizione di prendere due grandi esterni d'attacco che faranno di tutto per non far rimpiangere Bonaventura".



E proposito di uno dei due nuovi acquisti, Ocampos, il dirigente del MIlan sottolinea: "Nel 2012 tutti lo consideravano il migliore Under 18 del mondo, speriamo che diventi anche il migliore Under 22 del mondo...".