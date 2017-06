Milan, Galliani: "Il condor in pensione, Lotito mi ha negato Keita gratis"

Prima di Milan-Cagliari, Adriano Galliani ha fatto il punto sul mercato rossonero a Premium Sport: “Fissate le visite mediche per Storari? Non c’è fissato niente, incontrerò il presidente del Cagliari e vedremo. Mi è sembrato più elegante parlare dopo questa partita ma è una trattativa possibile, non probabile".



Capitolo Deulofeu: "Il Milan ha già manifestato la sua volontà. Il giocatore è di proprietà dell’Everton e sta a loro decidere, se concederci il prestito con il diritto o meno. Noi sul mercato, stiamo cercando un attaccante sterno, se troveremo il profilo giusto. Nessun centrocampista, nessun difensore e nessun portiere".



Quindi nessun colpo del condor finale? "Il condor per motivi vari è andato in pensione. Possibili cessioni? Ci potrebbero essere Vangioni e Rodrigo Ely, dando per già fatta quella di Luiz Adriano. Numericamente siamo coperti, in mezzo il mister ha piena fiducia in Bertolacci e poi ci auguriamo che fra due mesi torni Montolivo". Infine, sull’interesse per Keita: "Il mercato del Milan sarà a zero. Io sono amico di Lotito, ho provato a chiederglielo gratis ma non vi dico le imprecazioni in romanesco con cui mi ha risposto...".